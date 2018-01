Era volontaria in una comunità per minori e secondo l’accusa avrebbe coinvolto una quindicenne in una relazione omosessuale.

Per questo una venticinquenne ennese, A.L., è stata condannata a 1 anno e 8 mesi di reclusione, con il rito abbreviato. L’accusa era atti sessuali con minore.

A emettere la sentenza è stato il gup del tribunale di Enna Luisa Maria Bruno, che ha concesso all’imputata la sospensione condizionale della pena.

La giovane ex volontaria, secondo l’accusa, come scrive il Giornale di Sicilia, avrebbe approfittato del proprio ruolo nel centro per avvicinare la ragazzina e compiere atti sessuali con lei.

Poi però la venticinquenne, che ha ammesso le proprie responsabilità, si è trasferita fuori dall’Italia, da tempo ha cessato ogni tentativo di approccio con la minore e ha anche pagato un risarcimento danni.